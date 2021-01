Председатель СПЧ Башкирии осудил задержание шеф-редактора "Эхо Москвы в Уфе"

Ранее в Уфе полицией был задержан шеф-редактор "Эхо Москвы в Уфе" Руслан Валиев

Председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш осудил действия полицейских, задержавших сегодня шеф-редактора радио "Эхо Москвы в Уфе" и члена СПЧ РБ Руслана Валиева. - Требую провести проверку действий сотрудников полиции, так как трактую их действия как воспрепятствование законной деятельности журналиста (статья 144 УК РФ). Также требую немедленного освобождения журналиста из отделения полиции и извинений представителей МВД, - написал на своей странице в Facebook Барабаш. После составления протокола в отделе полиции №9 из-за отсутствия маски в общественном месте Валиев был отпущен.

