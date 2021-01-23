Председатель СПЧ Башкирии осудил задержание шеф-редактора "Эхо Москвы в Уфе"

- Требую провести проверку действий сотрудников полиции, так как трактую их действия как воспрепятствование законной деятельности журналиста (статья 144 УК РФ). Также требую немедленного освобождения журналиста из отделения полиции и извинений представителей МВД, - написал на своей странице в Facebook Барабаш.