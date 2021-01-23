Обвиняемые в хищении земельных участков в Башкирии не признали вину

Обвиняемые в хищении земельных участков в Башкирии не признали вину

Вчера, 16:47ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
В Иглинском районе Башкирии передано в суд дело о хищении земельных участков на общую сумму 184 млн рублей.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против четырех жителей Иглинского района Башкирии, обвиняемых в мошенничестве и покушении на его совершение, подделке документов, легализации денежных средств, нажитых преступным путем.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в промежутке времени с 2007 до 2010 года. Некий риелтор, согласно версии следствия, в сговоре с братом и своей знакомой, которая ранее работала секретарем в местном суде, взялись изготавливать подложные судебные решения о признании права собственности на земельные участки.

Бывшая сотрудница суда приносила фальшивые документы на подпись председателю Иглинского районного суда и заверяла ведомственной печатью, при этом установлено, что часть таких документов имеет поддельные подписи.

Затем земельные участки, полученные в собственность таким незаконным образом, были разделены на более мелкие и реализованы под строительство коттеджей. Общая сумма ущерба превысила 180 млн рублей.

По сообщению следкома, обвиняемые не признали свою вину. На их имущество наложен арест.

В скором времени дело должно поступить в суд.

Примечательно, что в возбуждении уголовного дела против бывшего председателю Иглинского районного суда было отказано в связи с истечением сроков давности.

Напомним, Mkset недавно публиковал подробный материал об этой истории.

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