Обвиняемые в хищении земельных участков в Башкирии не признали вину

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в промежутке времени с 2007 до 2010 года. Некий риелтор, согласно версии следствия, в сговоре с братом и своей знакомой, которая ранее работала секретарем в местном суде, взялись изготавливать подложные судебные решения о признании права собственности на земельные участки.