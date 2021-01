«Хабиров, выходи!»: участники митинга в Уфе дошли до Белого дома

В Уфе завершается шествие митингующих. Об этом сообщил корреспондент издания Mkset, который сейчас находится на месте событий.

По его словам, толпа дошла Белого дома со стороны Башкирского государственного драматического театра. Их встретило оцепление силовиков. Люди не прорываются дальше, стоят на месте и скандируют «Хабиров, выходи!», а также «Один за всех, и все за одного». — По ощущениям народ уже начинает расходиться. Все проходит спокойно. На месте очень плохо работает связь. Здесь полиция никого не задерживала,заявил журналист. Напомним, сегодня в Уфе проходит несанкционированный митинг, организованный активистами штаба Навального. Сбор людей состоялся около ГКЗ «Башкортостан», далее толпа дошла до площади Салавата Юлаева и отправилась к Дому правительства. Были зафиксированы единичные задержания. В целом обстановка на митинге наблюдалась спокойная.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter