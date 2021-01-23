«Хабиров, выходи!»: участники митинга в Уфе дошли до Белого дома

По его словам, толпа дошла Белого дома со стороны Башкирского государственного драматического театра. Их встретило оцепление силовиков. Люди не прорываются дальше, стоят на месте и скандируют «Хабиров, выходи!», а также «Один за всех, и все за одного».
— По ощущениям народ уже начинает расходиться. Все проходит спокойно. На месте очень плохо работает связь. Здесь полиция никого не задерживала,заявил журналист.
Напомним, сегодня в Уфе проходит несанкционированный митинг, организованный активистами штаба Навального. Сбор людей состоялся около ГКЗ «Башкортостан», далее толпа дошла до площади Салавата Юлаева и отправилась к Дому правительства. Были зафиксированы единичные задержания. В целом обстановка на митинге наблюдалась спокойная.