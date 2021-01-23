Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 января

Долгожданная премьера от мастеров трогательных историй — студии Pixar. Это история седеющего учителя музыки, который всегда хотел реализоваться как джазовый музыкант, но вечно что-то мешало. Когда ему такой шанс представляется, он погибает. С этого мультфильм и стартует. Какой был 2020-й, таков и главный мультик года; впрочем, рассказывая историю про смерть, авторы на самом деле поют жизнь и довольно виртуозно. В отзывах стремительно мелькают воспоминания о «Головоломке» (собственно, режиссер «Души» Пит Доктер ее и снял, «Вверх» — тоже он) и «Тайне Коко»: если эти референсы вам близки, то пропускать мультфильм точно не стоит.