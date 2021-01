Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 января

Рассказываем о главных культурных событиях в столице Башкирии, на которые стоит обратить внимание в этот уикенд.

23 января. Выставка «Апология» Организаторы выставки подчеркивают, что скульптора и графика Бориса Чёрствого (1950-2020) — это искусство непубличное и не для толпы: оно интимно, по-настоящему элитарно и завораживающе красиво. В 2015 году Борис Чёрствый завершил работу над христианской серией «Апология», в которую вошли библейские образы, трактованные в минималистской манере и в синтезе графики и скульптуры. Основная техника — бронзовое литье, дерево и минимальный набор художественных средств: только выпуклости, прочерченные линии и игра света и тени. Photo: poufe.ru Место: музей им. Нестерова Цена: 150 руб. 23 января. Мультфильм «Душа» Долгожданная премьера от мастеров трогательных историй — студии Pixar. Это история седеющего учителя музыки, который всегда хотел реализоваться как джазовый музыкант, но вечно что-то мешало. Когда ему такой шанс представляется, он погибает. С этого мультфильм и стартует. Какой был 2020-й, таков и главный мультик года; впрочем, рассказывая историю про смерть, авторы на самом деле поют жизнь и довольно виртуозно. В отзывах стремительно мелькают воспоминания о «Головоломке» (собственно, режиссер «Души» Пит Доктер ее и снял, «Вверх» — тоже он) и «Тайне Коко»: если эти референсы вам близки, то пропускать мультфильм точно не стоит. Место: кинотеатры Уфы 24 января. TheatreHD: опера «Снегурочка» «Снегурочка» в постановке Дмитрия Чернякова полностью избавлена от сказочного флёра. В своём подходе режиссер остается верен первоисточнику оперы Римского-Корсакова — одноименной пьесе Александра Островского. На первый план в спектакле Парижской оперы он выводит отношения между героями — страстные, полные чувственности и драматизма, сохраняя фольклорные мотивы и предлагая зрителю посмотреть на них с другой стороны. Аида Гарифуллина поет заглавную партию под руководством двух других российских артистов: молодого дирижёра Михаила Татарникова и режиссёра Дмитрия Чернякова. Место: Киномакс (ТРЦ «Планета») Цена: 600 руб. 24 января. Онлайн-концерт Бьорк Бьорк — живая легенда, связывающая мир музыки с параллельными вселенными, — делает зимой несколько выступлений с оркестром. В этот день пройдет стрим из исландского концертного зала, где Бьорк выступит под аккомпанемент органа при участии хора. Место: портал dice.fm Цена: ~1500 руб. 24 января. Кино «Голос Луны» Последний фильм Федерико Феллини, спецпоказы приурочены ко дню рождения великого режиссера. История лунатика Иво Сальвини (Роберто Бениньи), который любит гулять по ночам. Сальвини попадает в одно недоразумение за другим, знакомясь с разными людьми и открывая им чудеса подлунного мира. Место: Синемапарк («Галерея Арт») Цена: 410 руб.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter