Всех прибывших в Башкирию пассажиров проверяют на коронавирус
Сегодня, 14:17ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Каждого прибывшего в аэропорт проверяют тепловизором.
В уфимском аэропорту наравне с остальными российскими воздушными гаванями начали проверять всех прибывших пассажиров с помощью тепловизора.
По информации ГТРК-Башкортостан, такая мера связана с распространением коронавируса. Пока что на территории России зарегистрировано два таких случая, уфимцев среди заболевших нет.
Как отметил телеканалу начальник отдела роспотребнадзора в Башкирии Олег Мавлютов, все пассажирны проверяются бесконтактными термометрами на случай повышения температуры для своевременного выявления инфекционных больных.
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