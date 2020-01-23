Всех прибывших в Башкирию пассажиров проверяют на коронавирус

В уфимском аэропорту наравне с остальными российскими воздушными гаванями начали проверять всех прибывших пассажиров с помощью тепловизора.

По информации ГТРК-Башкортостан, такая мера связана с распространением коронавируса. Пока что на территории России зарегистрировано два таких случая, уфимцев среди заболевших нет.