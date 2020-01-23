В Уфе к концу неделе температура воздуха упадет до -17 градусов

В Башгидрометцентре опубликовали прогноз на ближайшие три дня. Если ранее погода удивляла уфимцев своим теплом, то сейчас столбик термометра устремится вниз, как и положено зимой.

Сегодня температура воздуха уже будет ниже -7 градусов. Ветер обещают умеренный, местами до сильного. Уже традиционно на дорогах будет гололед и гололедица.

24 января ожидается небольшой снег, гололед и гололедица на дорогах. Ветер пообещали западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью опуститься до -6,-11 градусов и при прояснениях будет около -12,-17 градусов, днем же от -5 до -10 градусов.