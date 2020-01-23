В Когалыме женщина отсудила 40 тыс рублей за сломанную руку

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В Когалыме городской суд удовлетворил жалобу со стороны управления Роспотребнадзора по факту происшествия в ТЦ, где женщина сломала руку.
Как сообщает издание muksun.fm, на выходе из торгового центра женщина поскользнулась и получила перелом левой руки. Пострадавшая подала иск против ООО “Меандр Люкс”, по вине которого входная группа торгового центра не была очищена от снега и льда. Кроме того, на ступенях также не было противоскользящего покрытия.
В результате суд взыскал с компании 40 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба, и еще порядка 2315 рублей за моральный вред.
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