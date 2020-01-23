В Когалыме женщина отсудила 40 тыс рублей за сломанную руку

Как сообщает издание muksun.fm, на выходе из торгового центра женщина поскользнулась и получила перелом левой руки. Пострадавшая подала иск против ООО “Меандр Люкс”, по вине которого входная группа торгового центра не была очищена от снега и льда. Кроме того, на ступенях также не было противоскользящего покрытия.