В Башкирии врачам дадут премию по 5 тысяч рублей за каждый предотвращенный аборт
Минздрав республики настроен переубедить около 5 тысяч женщин.
Министерство здравоохранения Башкирии разработало специальную программу под названием «Подари мне жизнь», которая предполагает материальное поощрение акушеров-гинекологов, которые смогут переубедить беременных женщин, решивших сделать аборт, отказаться от этого шага. Программа рассчитана до 2024 года.
В планах ведомства поощрять врачей, добившихся успеха в агитации беременных, премией в размере 5 тысяч рублей за каждый такой случай.
В течение года на эти цели решено выделять 5 млн рублей. Если провести несложные подсчеты, то получится, что за 5 лет планируется отговорить от абортов около 5 тысяч женщин.
Помимо таких премий, в программе также есть пункт об увеличении штата сотрудников в профильных учреждениях. На оплату труда медицинских психологов, которые должны будут работать с женщинами, решившимися на аборт, ежегодно планируется выделить 3,5 млн рублей, а для социальных работников – 2,8 млн рублей. При этом 7,1 млн рублей решено потратить на различную агитационную продукцию, включая печатные буклеты и видеоролики.
Весьма масштабным пунктом в программе является создание единого колл-центра для консультации «женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора», специалисты центра будут убеждать женщин стать материями и, в частности, рассказывать о мерах господдержки. На создание такой горячей линии выделят 1 млн рублей.
Проект еще не одобрен в правительстве, но имеет хорошие шансы на успех.
Напомним, похожая программа в Башкирии уже успешно работает, она касается терапевтов, которые выявляют онкологические заболевания на ранних стадиях.
Для справки
Сейчас в Башкирии действуют 36 женских консультаций, в них работают 30 психологов, 20 социальных работников и 22 юрисконсульта.