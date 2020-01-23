В Башкирии врачам дадут премию по 5 тысяч рублей за каждый предотвращенный аборт

Министерство здравоохранения Башкирии разработало специальную программу под названием «Подари мне жизнь», которая предполагает материальное поощрение акушеров-гинекологов, которые смогут переубедить беременных женщин, решивших сделать аборт, отказаться от этого шага. Программа рассчитана до 2024 года.

В планах ведомства поощрять врачей, добившихся успеха в агитации беременных, премией в размере 5 тысяч рублей за каждый такой случай.

В течение года на эти цели решено выделять 5 млн рублей. Если провести несложные подсчеты, то получится, что за 5 лет планируется отговорить от абортов около 5 тысяч женщин.

Помимо таких премий, в программе также есть пункт об увеличении штата сотрудников в профильных учреждениях. На оплату труда медицинских психологов, которые должны будут работать с женщинами, решившимися на аборт, ежегодно планируется выделить 3,5 млн рублей, а для социальных работников – 2,8 млн рублей. При этом 7,1 млн рублей решено потратить на различную агитационную продукцию, включая печатные буклеты и видеоролики.

Весьма масштабным пунктом в программе является создание единого колл-центра для консультации «женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора», специалисты центра будут убеждать женщин стать материями и, в частности, рассказывать о мерах господдержки. На создание такой горячей линии выделят 1 млн рублей.

Проект еще не одобрен в правительстве, но имеет хорошие шансы на успех.

Напомним, похожая программа в Башкирии уже успешно работает, она касается терапевтов, которые выявляют онкологические заболевания на ранних стадиях.

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