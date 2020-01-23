В Башкирии УГОК передал суду заключение о ликвидации проблемы на Сибайском карьере

Сегодня, 23 января, стало известно, что УГОК еще в июне 2019 года предоставил в Сибайский городской суд заключение экспертов о том, что все очаги в горных выработках уже потушены. Об этом сообщили представители сообщества «Сибай, дыши!».

Как следует из опубликованного в открытом доступе решения суда, одним из оснований для такого вывода послужила экспертиза, которую провела некая фирма по заказу УГОКа. Отмечается, что экспертиза проводилась с использованием тепловизора на расстоянии около 1500 метров с борта карьера.

При этом буквально через месяц на Сибайский карьер приезжал член СПЧ при президенте России Григорий Куксин, который проводил свои замеры при помощи тепловизора на базе квадрокоптера. Тогда было установлено, что в чаше карьера остался ряд очагов выше уровня текущего подтопления на 70-80 метров в диапазоне температуры до 130 градусов.

- Как такое возможно? А вот такая страна у нас и такие эксперты! Эти эксперты использовали обычный тепловизор с борта карьера. Это всё равно, что пытаться увидеть муравьев в лесу на снимках земного шара со спутника.