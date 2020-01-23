В Башкирии на благоустройство дворов выделят еще 1,9 млрд рублей
В регионе анонсировали начало второго этапа программы.
В 2020 году на реализацию программы благоустройство дворов всего выделено 1,868 рублей. Средства поступили из регионального бюджета, 99 млн рублей были софинансированы из муниципалитетов, 20 млн рублей – средства собственников жилья, передает ИА «Башинформ».
Министр ЖКХ Борис Беляев сообщил, что средства будут перечислять только после приемки работ. Запланировано, что в каждом дворе приведут в порядок асфальтовое покрытие, озеленят газоны, обустроят детские и спортивные площадки.
Дизайн проект дворов, по данным агентства, уже защищен. Анонсируется, что сметы будут сформированы до середины февраля, строительство начнется с мае.
В Башинформе отметили, что всего на реализацию программы планируют потратить 18,7 млрд рублей на 1 200 придомовых территорий.