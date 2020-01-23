В Башкирии каждый месяц аферисты собирают средства якобы для онкобольных

Сегодня, 23 января, на круглом столе на тему профилактики и лечения онкозаболеваний от издания «КоммерсантЪ-Башкортостан» прозвучала тревожная информация о действиях мошенников, паразитирующих на горе онкобольных и их близких.

По данным минздрава РБ, с пугающей регулярностью в республике фиксируются случаи, когда неизвестные аферисты объявляют сбор средств на срочное лечение онкопациентов, пребывающих на тяжелых стадиях болезни.

— Мы обращаемся к близким этих пациентов и выясняется, что они совершенно не в курсе такого сбора средств. Подобные случаи отмечаем, как минимум, один раз в полтора или два месяца. Мошенники узнали об их беде из публикаций СМИ или из соцсетей и решили поживиться, — сообщили участники круглого стола.

— Это, конечно, не значит, что не нужно оказывать помощь попавшим в беду людям. Однако прежде чем перевести средства, стоит убедиться, что они действительно пойдут на благое дело, а не достанутся мошенникам.

Тем временем, по данным минздрава РБ, РБ за 2019 год прошли анкетирование 1778292 человек, из всех впервые обратившихся пациентов, из них было подробно обследовано — 8283 человека, выявлено злокачественных новообразований — у 411 человека, в том числе на ранней стадии — у 128 человек.