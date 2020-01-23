Урганту грозит уголовное дело за оскорбление верующих

Как сообщает News.ru, скандальный эфир программы состоялся 7 января. По словам Земцова, в эфире транслировалась возмутительная пародия на икону Рождения Христа. Также его оскорбили другие шутки. Ко всему прочему, утверждает Земцов, данная “акция” была спланирована, так как вышла в один из главных христианских праздников - в Рождество.

Также, по словам Земцова, подобные действия могли оскорбить еще и мусульман, так как в исламе Иисус Христос почитается как пророк Иса.

Депутат хочет привлечь урганта к ответственности сразу по двум статьям: по части 1 статьи 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» и по части 2 (пункт «в») статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Кроме того, Земцов предложил вынести предупреждение создателям передачи о недопущении экстремистской деятельности.