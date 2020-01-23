The National Interest признал российскую ракету «Оникс» угрозой

Специалисты также высоко оценили систему наведения «Оникс», информирует газета «Известия».

Данная система может взаимодействовать с другими ракетами. Кроме этого, она способна классифицировать цели и выбирать для каждой наиболее верную стратегию атаки, говорится в публикации.

Уничтожив основную цель, ракеты приступают к атаке других кораблей. Таким образом, каждая мишень атакуется лишь одной из них. После блокировки цели «Оникс» отключает радар и спускается на высоту, которая находится ниже уровня основной массы радаров ПВО.