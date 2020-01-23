The National Interest признал российскую ракету «Оникс» угрозой

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По мнению экспертов издания The National Interest (Соединенные Штаты), российские ракеты «Оникс» являются реальной опасностью для кораблей противника. При этом они медленнее, чем последние гиперзвуковые разработки.
Специалисты также высоко оценили систему наведения «Оникс», информирует газета «Известия».
Данная система может взаимодействовать с другими ракетами. Кроме этого, она способна классифицировать цели и выбирать для каждой наиболее верную стратегию атаки, говорится в публикации.
Уничтожив основную цель, ракеты приступают к атаке других кораблей. Таким образом, каждая мишень атакуется лишь одной из них. После блокировки цели «Оникс» отключает радар и спускается на высоту, которая находится ниже уровня основной массы радаров ПВО.
Автор публикации отмечает, что российская ракета может разгоняться до 2,5 Маха. Эта скорость достаточна для того, чтобы создавать угрозу западным средствам ПВО.
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