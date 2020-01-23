Руководство Шереметьево опровергает информацию о заражение пассажира коронавирусом

Недомогание человек почувствовал по причине пищевого отравления. Об этом информирует RNS.

Вызвавший опасения пассажир рейса SU271 авиаперевозчика «Аэрофлот» прилетел в Москву из Бангкока. Он уже улетел в другую страну. Медики установили, что гражданин Канады просто отравился едой.

Ранее СМИ сообщили, что врачи заподозрили в пассажире рейса Таиланд — Россия переносчика нового коронавируса. Журналисты писали, что в самолет медики зашли в «спецодежде». Всем пассажирам было запрещено покидать салон авиалайнера. После на выходе у всех людей с рейса Москва - Бангкок измеряли температуру тела.