Руководство Шереметьево опровергает информацию о заражение пассажира коронавирусом
Сегодня, 16:51ОбществоФото: ru.m.wikipedia.org
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Представители пресс-службы московского аэропорта Шереметьево не подтвердили данные о том, что у одного из пассажиров был выявлен новый коронавирус из Китая.
Недомогание человек почувствовал по причине пищевого отравления. Об этом информирует RNS.
Вызвавший опасения пассажир рейса SU271 авиаперевозчика «Аэрофлот» прилетел в Москву из Бангкока. Он уже улетел в другую страну. Медики установили, что гражданин Канады просто отравился едой.
Ранее СМИ сообщили, что врачи заподозрили в пассажире рейса Таиланд — Россия переносчика нового коронавируса. Журналисты писали, что в самолет медики зашли в «спецодежде». Всем пассажирам было запрещено покидать салон авиалайнера. После на выходе у всех людей с рейса Москва - Бангкок измеряли температуру тела.
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