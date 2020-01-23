Неагрессивное чайлд-фри в Уфе: людей поддерживать нужно, но рожать надо обдуманно

Страсти вокруг инициативы, высказанной президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания, касающейся выплаты так называемого материнского капитала, начиная со первого ребенка, не утихают ни в региональной, ни в федеральной повестке, обрастая все новыми комментариями, порой на грани фола.

Мы решили продолжить эту тему по объективным причинам – пока еще жарко, громкость высказываний не умолкает. И решили зайти с другой стороны.

Во-первых, мы вспомнили, что о проблемах с демографией в своем послании говорил и глава Башкирии Радий Хабиров, даже раньше более чем на месяц, выступая в Уфе 10 декабря минувшего года во Всемирный день прав человека.

Помимо всего прочего глава республики тогда упомянул идеологию чайлд-фри, это когда взрослые люди сознательно не хотят иметь детей. Назвал он эту идеологию «агрессивной субкультурой».

Правда, непонятно, что значит агрессивная. Если одни взрослые люди, которые не хотят иметь детей, приверженцы идеологии чайлд-фри, насильно заставляют других взрослых людей отказаться от желания иметь детей, то это да, это агрессия. Если вы когда-нибудь с таким явлением сталкивались, сообщите, пожалуйста, в редакцию, мы должны про это написать.

Во-вторых, в продолжение темы демографии и ее стимулирования мы решили поговорить с человеком, которого, точнее, которой эта тема касается как никого другого. А именно, вообще не касается – с представительницей той самой «агрессивной субкультуры» чайлд-фри. Сейчас все и узнаем от первого лица.

Фото: ekstrasensi.net

Самое неприятное – это когда люди считают твое мнение ничтожным, а свое единственно возможным

Знакомьтесь: Луиза, 28 лет, помощник директора одной из уфимских компаний. Увлекается спортом – тайским боксом, играет на гитаре, поет. Луиза интересуется многими вещами, явлениями, считает себя открытой миру, обучению, повышению уровня образования, много хочет в своей жизни, кроме одного: она не хочет иметь детей.

- Луиза, как вы дошли до жизни такой?

- Сразу скажу: у меня не было какого-то печального или иного подобного опыта, который мог бы стать причиной того, что я стала придерживаться чайлд-фри. Просто в какой-то момент, это было на последних курсах университета, мне было 22-23 года, я огляделась по сторонам – на своих родственников, знакомых, которые с детьми. И поняла, что я, несмотря на то, что это достаточно естественный процесс – рождение и воспитание детей, я этого не хочу. Просто: не хочу и все.

Если точнее, я не вижу в этом никакого смысла для себя. Говорят, что предназначение женщины – стать матерью. Для меня это не самая подходящая перспектива. Встали вопросы свободного времени, бесконечной привязанности к дому, ребенку. Давайте уточним: это не имеет отношение к безответственности, я человек более чем ответственный в работе, в обязанностях и обязательствах.

- Это всегда так было?

- Поначалу я просто наблюдала за людьми, у которых есть дети. Когда настало время мне самой об этом задуматься, о собственной семье, о замужестве, я стала думать, задавать себе вопросы и отвечать на них. Это было абсолютно обдуманное решение.

- Друзья и коллеги как воспринимают ваши взгляды?

- Друзья и близкие в основном уважают мое мнение, в чем-то даже поддерживают. Все остальные относятся по большей части индифферентно: это мое мнение, которое имеет место. Мало кто вступает в дискуссии на эту тему, хотя мне интересно поговорить об этом, я хочу получить осознанный ответ на вопрос: почему люди заводят детей. Не потому что это предусмотрено природой, люди ведь все-таки существа разумные. Рассуждая на эту тему, хотелось бы, чтобы собеседник подходил к теме обдуманно. Жарких споров пока не было, но поговорить, повторю, хочется.

- А родители? Как же традиционные – «часики тикают» и «внуков-то хочется понянчить»?

- Родители – это родители, конечно, для них это немного диковато услышать однажды, что их дочь не хочет иметь детей. У них, помимо меня, есть еще моя старшая сестра, у нее есть сын, мой племянник, ему 4 года.

С папой я эту тему даже не обсуждала. С мамой разговаривала. Она сокрушалась, мол, как так получилось, вроде бы они с отцом правильно дочерей воспитывали.

- Если не свои, то чужие дети – как вы к ним относитесь?

- К детям любых возрастов я отношусь очень хорошо. Если мне доверить ребенка, он не пропадет, мы найдем общий язык, даже не проголодается (улыбается). Мой племянник, которого я очень люблю, тому подтверждение. Совсем маленькие дети, признаюсь, меня не вдохновляют на то, чтобы проводить с ними много времени.

- Как влияют ваши взгляды на отношения с мужчинами?

- Я была замужем, мы были долго в отношениях, семь лет, два из которых в браке. Тема детей, конечно, обсуждалась несколько раз. В конечном итоге мой на тот момент муж принял мою модель построения взаимоотношений, как данность, согласился. Но он, я уверена, в тот момент согласился для вида, полагая, что через какое-то время мое отношение к теме изменится.

В отношениях я никогда не скрываю своего отношения к детям. Конечно, не так что «Здравствуйте, я Луиза, я чайлд-фри». Я считаю, что отношения изначально должны строиться с учетом этой моей особенности: я никогда не обманываю, ничего не обещаю, например, чтобы удержать человека. Я всегда говорю, как есть.

Сейчас я состою в отношениях. Моему молодому человеку я озвучила свое отношение к этой теме. Свое мнение он, конечно, тоже озвучил: оно аналогично моему, но он не исключает того, что семья может состоять не только из партнеров, но и детей. Мы не спорили и пока этот вопрос больше не поднимали.

- Что-то может произойти, что заставит вас изменить отношение к теме детей?

- Вряд ли. Какие-то внешние факторы, как работа, карьера, климат, материальное положение – нет, повлиять не могут, к рождению детей эти явления отношения не имеют. Отношение к теме имеют только мои личные взгляды, личное отношение.

- Если бы вы вдруг встретили мужчину, который вас устраивает, но который с ребенком, такое же бывает – то?

- Когда есть ребенок, это не чайлд-фри. Думаю, это совершенно другая тема для разговора, вообще другая ситуация.

- Когда государство помогает родителям, имеющим детей, это хорошо?

- К этому вопросу я отношусь нейтрально, так как ко мне он не имеет отношения. Если абстрагироваться от себя, то, скорее, отношусь к этому положительно.

- То есть, решение выплачивать маткапитал, начиная с первого ребенка – это хорошая идея?

- Если в целом оценить ситуацию с молодыми семьями, с ипотекой, с автокредитами, то я думаю, что первый ребенок, точнее, его родители как раз нуждаются в поддержке со стороны государства. Это ведь классический сюжет: молодая семья, только поженились, родили ребенка, взяли ипотеку, автокредит. Деньги, конечно, нужны.

- Кто-нибудь проявлял по отношению к вам агрессию, негатив за ваше отношение?

- Напрямую в мой адрес угроз никогда не высказывали. Но я сталкивалась с тем, что в компаниях говорили: женщина, которая не хочет иметь детей – она не исполняет своего прямого предназначения. То есть, толку от нее никакого нет, живет на белом свете бессмысленно. Да, классическое – кто же подаст стакан воды. Непонимание было, но не от близких людей. Поэтому я значения этому особого не придаю, зная, что такие мнения есть.

- Скрываете свою позицию?

- Не скрываю, человек я достаточно прямолинейный, могу при необходимости высказаться. Несколько лет назад мне мама сказала: мнения своего придерживайся, раз хочешь, но на всякий случай не распространяйся.

Есть компании, общества, в которых с таким отношением ты будешь, мягко говоря, белой вороной, где иные мнения просто недопустимы. Все мы рожаем, все мы мучаемся, не спим ночами, все мы пожертвовали своей карьерой ради детей, а ты чего особенная что ли, как так-то?

- Друзей терять из-за этого не приходилось?

- Мне повезло с друзьями, они меня принимают. Конечно, среди друзей есть одна супружеская пара, у них недавно родился ребенок. Раньше у нас было много тем для разговоров: что происходит в мире, искусство и так далее. Сейчас же у них все разговоры сводятся к пеленкам, соскам, первым агуканьям. Они полностью поглощены ребенком. Сейчас и они и я понимаем, что говорить нам не о чем.

- Чайлд-фри – это агрессивная идеология?

- Я так не считаю. Я не считаю, что люди, придерживающиеся чайлд-фри – это паразиты на теле планеты. Паразиты – это те, кто беспробудно пьет, кто рожает второго ребенка ради материнского капитала, который они обналичат нелегальными путями. Кто говорит, что это невозможно обналичить – будьте реалистами.

Понимаете, желание иметь детей, прибавление в семье – это прекрасно, это совершенно нормально. Особенно когда у ребенка в семье есть все для полноценного роста и развития, созданы достойные условия для этого.

И поддержка со стороны государства – в этом тоже не вижу ничего плохого. Однако я убеждена, что главной причиной, по которой у взрослых людей появляются дети, должны быть не деньги, а желание иметь детей, осознанное и обдуманное желание.

Поэтому я считаю, что нужно не стимулировать рождаемость, а поддерживать людей, семьи.

- Вообще какой-либо дискомфорт приходилось испытывать из-за взглядов?

- Самое неприятное – это то, что люди не считаются с чужим мнением. Более того, люди в целом не считают иное мнение возможным. Касательно детей, люди в целом убеждены, что все – абсолютно все семьи обязаны или иметь детей, или как минимум хотеть их. В противном случае, ты болен или больна психически и безнадежно. Это действительно очень неприятно.

Фото: mamamobil.ru

Горячо, еще горячее

Мы делали обзор того, что творилось в «уфимском фейсбуке» – уфимском сегменте соцсетей, когда обсуждение этой темы про маткапитал за первенца не просто разделило общество на две сильно враждующие фракции, а буквально разорвало.

Одна часть людей уверена в том, что стимулирование рождаемости таким образом – выплатой денег за первого ребенка – приведет не просто к увеличению численности населения.

По мнению многих, это может привести к росту численности людей, относящихся к различным неблагополучным слоям населения. Ведь ни для кого не секрет, что материнский капитал, который легально можно использовать ограниченным количеством способов (решение жилищного вопроса, обучение ребенка), благополучно обналичивается криминальным путем, а деньги – правильно, проедаются, пропиваются и т. д., продолжать не хочется. Любой знает – вся Уфа обклеена этими объявлениями.

А когда сирот из детских домов усыновляют только ради того, чтобы получать на них пособия, которые снова пропиваются и проедаются – таких историй вагон и еще большая тележка. Подобными опасениями противники маткапитала с первого ребенка мотивировали свою позицию.

Те, кто поддерживают инициативу главы государства, объясняют это тем, что помощь в виде материнского капитала за первенца – это безусловное благо. Помимо того, что это немалая сумма денег, почти полмиллиона рублей, что само по себе неплохо, это еще и возможность решить множество проблем, среди которых, например, жилищная. Люди подсчитали: полмиллиона – это как раз сумма, которую хватит на первый взнос по ипотеке. Обо всех остальных взносах в течение долгих лет кредита, правда, ничего не говорилось.

В результате обсуждение этой темы в «уфимском фейсбуке» не ограничилось только обменом мнений, было более чем жарким, доходило до достаточно острых формулировок, которые впоследствии еще и на местном телевидении обсуждались.

Еще более жарко, масштабнее и беспощаднее все это дело обсуждалось в общефедеральной повестке. Нашли и девочку для битья, которой, к своему несчастью оказалась журналистка, блогер Алена Водонаева, которая имела смелость и, не исключено, неосмотрительность высказаться против этого всего.

Конечно, же, в первую очередь г-же Водонаевой припомнили ее участие в проекте «Дом-2», это ведь как клеймо на всю жизнь. Далее по ней прошелся весь свет. Ну как свет. Виталий Милонов назвал Водонаеву «порнозвездой и проституткой», Наталья Поклонская отправила ее обратно в «Дом-2», а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей. Правда, за что – непонятно. Но если уж топтать, то до конца.

Мы поговорили с людьми, которые не «диванные аналитики» из фейсбука, а реальные специалисты, эксперты в этих вопросах. Вот, что они говорят.

Фото: Кристина Дейнеко, mkset.ru

Материнский капитал для первенца может демотивировать людей иметь больше 1 ребенка

Выплата материнского капитала, начиная с первого ребенка – это не очень понятная инициатива. В качестве борьбы с бедностью она не будет работать, так как направлена на слишком узкую группу людей и привязана к их намерению рожать. В качестве меры по повышению рождаемости она переносит акцент на первого ребенка в чрезмерной степени, что может демотивировать рожать второго и последующих,

– говорит наш эксперт PhD в социологии, доцент Высшей Школы Экономики Ольга Исупова.

При этом все «капиталы» не адресованы повседневным нуждам людей, их можно использовать только на ограниченное число целей и не сразу. Что так же ограничивает их эффективность.

Стимулировать рождаемость как таковую бесполезно, существенно она не увеличится. Но некоторое увеличение может произойти, если родителям в целом будет лучше жить: жилье не в ипотеку, а полностью без процентов, с «прощением» части основной суммы за каждого ребенка, достойный заработок, т. е. рабочие места, перспективы для детей внутри страны, чтобы не хотелось уезжать, или хотя бы чтобы дети уехали в более благоприятные места по сравнению с теми, где живут родители.

В целом по демографической ситуации невозможно ответить кратко, скажу лишь, что усугубление депопуляции невозможно предотвратить из-за неблагоприятной структуры населения – небольшого числа женщин репродуктивного возраста и старения населения.

Пока несколько больше рожают в некоторых республиках Северного Кавказа и в Тыве, но рождаемость снижается везде. В Сибири и на Дальнем Востоке ситуация усугубляется миграцией на Запад России, уезжают также молодые, уменьшая «базу» для увеличения рождаемости – рожать остается почти некому.

Что касается чайлд-фри, то люди, не желающие иметь детей, были всегда. Достаточной рождаемость может быть и в том случае, если остальные будут рожать не по одному ребенку, а более двух. Людей лучше не заставлять что-то делать недобровольно. А если опять же улучшить условия жизни и родительства, то окажется, что часть чайлд-фри не рожали именно из-за неблагоприятных условий для родительства, надо изучать, почему именно люди не хотят иметь детей и снимать те барьеры, которые можно снять.

Надо развивать экономику – тогда и маткапитал не понадобится

- Инициатива с маткапиталом сама по себе неплохая. Надеюсь, что выплаты не будут зависеть от доходов семьи и все будут иметь равные права: и семьи с низким доходом и семьи среднего достатка. Ситуация в стране такова, что молодые женщины наравне с мужчинами работают и иногда вынуждены быть полноценными «добытчиками» в семье. Поэтому будущие мамы также боятся потерять работу. И в этих случаях, материнский капитал действительно поддержит семью и позволит улучшить жилищные условия, – говорит наш эксперт специалист в области репродуктивного здоровья семьи, кандидат медицинских наук Алсу Назырова.

Хотя стратегически, главное, что ограничивает на сегодняшний день молодые семьи от рождения детей – это нестабильная экономическая ситуация. Если государство будет создавать новые рабочие места, обеспечивать стабильность, единовременные выплаты не понадобятся и семьи не будут ограничиваться одним ребенком.

Стимулировать рождаемость надо развивая экономику, уменьшая барьеры для бизнеса, способствуя созданию новых рабочих мест. Если молодые семьи будут уверены в завтрашнем дне, рождаемость неизбежно вырастет. Если дать возможность молодым родителям хорошо зарабатывать, зависимости от помощи государства не будет.

На самом деле, сумма даже в 500 тысяч рублей не такая большая, если рассматривать ее в разрезе полного временного цикла воспитания ребенка. В престижных вузах стоимость одного года обучения выше всей суммы. Кроме этого, не надо забывать о развитии спортивных школ, различных домов творчества, да и о самом образовании.

Демографическая ситуация в стране изменяется волнами. Сейчас наблюдается очередная волна снижения рождаемости за счёт уменьшения количества женщин репродуктивного возраста. Такие волны регистрируются каждые 30 лет. Ситуация усугубляется экономическими проблемами.

Согласно статистике, на сегодняшний день отмечается снижение рождаемости даже в тех регионах, где традиционно в семьях большое количество детей. Поэтому эта проблема актуальна для всей страны.