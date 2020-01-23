Калягин, Пиотровский и Мацуев предложили поддержать культуру России конституционно
Сегодня, 22:19ОбществоФото: kremlin.ru
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Участники специальной группы, занятой в подготовке предложений о поправках в Конституцию России, в частности директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин, выступили с инициативой о внесении в основной закон статуса культуры.
В частности, изменения планируется внести в статью 70 (о флаге, гербе, гимне, а также столице), об этом сообщает rapsinews.ru.
Так, инициативная группа предложила внести третий пункт в существующую статью 70 Конституции РФ. Предлагается на законодательном уровне признать культуру России "уникальным наследием многонационального народа", а также установить поддержку и охрану со стороны государства.
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