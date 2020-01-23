Калягин, Пиотровский и Мацуев предложили поддержать культуру России конституционно

В частности, изменения планируется внести в статью 70 (о флаге, гербе, гимне, а также столице), об этом сообщает rapsinews.ru.

Так, инициативная группа предложила внести третий пункт в существующую статью 70 Конституции РФ. Предлагается на законодательном уровне признать культуру России "уникальным наследием многонационального народа", а также установить поддержку и охрану со стороны государства.