Известно состояние беременной раненной женщины из Башкирии, которую спасли врачи

Награда вручена хирургу восьмой больницы Алексею Широбокову, акушерам-гинекологам третьего роддома Уфы Альберту и Лиане Савиным, анестезиологам Владиславу Романову и Евгению Кукушкину.

Напомним, эти врачи в начале января спасли беременную женщину, которая поступила в больницу с глубоким проникающим ранением живота. Сообщается, что в настоящий момент мама и ее малыш чувствуют себя хорошо.

ГорОбзор.ру передавал, что женщина могла нанести увечья сама себе. Уголовное дело против нее возбуждать не будут.

Радий Хабиров отметил, что вся команда врачей, которые спасали жизнь пострадавшей – молодые специалисты, которые трудятся, не покладая рук.