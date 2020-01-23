Глава Башкирии снова опубликовал позитивный пост, в котором рассказал о своем счастье

Руководитель региона опубликовал фотографию с ребенком, объяснив, что его также зовут Радий.

Радий Хабиров пояснил, что заезжал к своему тезке год назад в Кумертау, но не объяснил, кто он и откуда.

«Пацан подрос. А я счастлив!», – рассказал он.