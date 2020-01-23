Глава Башкирии снова опубликовал позитивный пост, в котором рассказал о своем счастье
Сегодня, 14:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: Страница Радия Хабирова Вконтакте
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Радий Хабиров продолжает делиться своими личными историями в социальных сетях.
Руководитель региона опубликовал фотографию с ребенком, объяснив, что его также зовут Радий.
Радий Хабиров пояснил, что заезжал к своему тезке год назад в Кумертау, но не объяснил, кто он и откуда.
«Пацан подрос. А я счастлив!», – рассказал он.
Напомним, вчера глава республики пошутил в социальных сетях, сравнив башкир с лошадями. Он отметил,что башкиры, такие же выносливые, как и лошади, вызвав тем самым неоднозначные реакции среди жителей региона.
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