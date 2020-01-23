ФАС на вас: Мэрию Уфы заподозрили в злоупотреблениях при строительстве нового моста

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», УФАС, рассмотрев жалобу, обязало мэрию Уфы пересмотреть заявки претендентов. Лот на 8,7 млрд рублей получила компания «Мостострой» из Челябинска. При этом она была единственной, которая была допущена к крупному аукциону, в то время как заявку новосибирского «Сибмоста» отклонили уже на этапе рассмотрения. Свое отстранении в компании посчитали неоправданным и подали жалобу в антимонопольное управление.

Ранее мы уже писали о том, что тендер на строительство моста через Белую в Уфе может быть отменен. Очевидно, что в тендере могли принять участие только очень состоятельные компании, поскольку в качестве обеспечения заявки необходимо 43 млн 898 тысяч 372 рубля, а для обеспечения контракта гарантировано 877 млн 967 тысяч 448 рублей. Из конкурсного задания следует, что новый четырехполосный мост будет иметь длину 1322 метра, он должен быть полностью завершен до 2025 года. Подрядчику, помимо моста, нужно будет также построить подъездные пути длиной более пяти километров и реконструировать участки Тоннельной и Интернациональной улиц.