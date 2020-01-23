Экс-главу Минздрава России Веронику Скворцову назначили руководителем ФМБА
Сегодня, 16:47ОбществоФото: ru.m.wikipedia.org
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Новый глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сделал бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову начальником Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Текст соответствующего указа выложен на сайте Кабмина РФ. Об этом информирует RNS.
Уже бывший руководитель ФМБА Владимир Уйма получил пост заместителя главы Минздрава России. По распоряжению президента РФ Владимира Путина новым министром здравоохранения страны стал экс-руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Отметим, что Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора заместителя главы ведомства Дмитрия Пархоменко.
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