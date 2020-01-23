Члены СПЧ Башкирии предложили создать реестр уведомлений о проведении публичных акций

Накануне состоялась встреча рабочей группы по вопросам законодательства о публичных мероприятий. Подробности сообщили на сайте «Эхо Москвы в Уфе».

Члены Совета по правам человека при главе Башкирии заявили о необходимости создания реестра уведомления о проведении публичных акций и дополнении статьи 4 закона РБ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия».

В нем члены СПЧ предложили прописать порядок подачи уведомления об акции, получении порядкового номера, возможности собственноручной росписи в будущем реестре. Это, по мнению общественных деятелей, позволит муниципальным чиновникам не злоупотреблять различными лазейками в законодательстве, которые не дают гражданам воспользоваться их конституционным правом проводить публичные акции, будь то пикеты или митинги.

В пример члены СПЧ привели 40 отказов в проведении акций членам движения «Стоп, Камбарка». По словам жителей (на границе с которым компания «Росатом» планирует построить завод по переработке отходов 1 и 2 классов опасности), они не могут провести свои акции, поскольку некий бизнесмен регулярно опережает с заявками, а после их отзывает, таким образом не давая гражданам выступить.

Также члены СПЧ предложили определить «гайд-парки» в населенных пунктах, отменить ограничения на места, находящиеся ближе пятидесяти метров к административным зданиям.