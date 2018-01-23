Жители Уфимского района Башкирии отстаивают права на чистый воздух в суде

В Башкирии жители района через суд пытаются оспорить публичные слушания по реконструкции полигона ТБО в Новых Черкассах.

Сегодня, 23 января, в Уфимском районном суде Башкирии состоялось очередное заседание по иску общественника Игоря Алексеева к администрации Уфимского района. Он просит суд обязать администрацию отменить постановление о проведении публичных слушаний по вопросу воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности объекта: «Полигон нерадиоактивных твердых коммунальных отходов (реконструкция) на территории сельского поселения Черкасский сельсовет муниципального района Уфимский район», а также признать протокол по данным слушаниям недействительным, а слушания несостоявшимися.

Проект подготавливало МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы», которое заведует полигоном ТБО в поселке Черкассы. Предприятие привлечено к участию в деле в качестве третьего лица.

Как отмечает в иске Игорь Алексеев, слушания были назначены на 2 сентября 2017 года. Однако, на этих слушаниях вопросы о воздействии вредных выбросов с полигона в воздух не поднимались. Тогда фактически рассматривали проект реконструкции полигона. Это, по мнению заявителя, означает, что проект уже подготовлен без учета потенциально возможных замечаний и рекомендаций общественности, что является грубым нарушением принципов гласности.

Кроме этого, как отмечается в иске, у заинтересованных лиц не было возможности ознакомиться с документацией по данному вопросу. Само постановление о проведении публичных слушаний было вынесено 26 июля. Согласно одному из пунктов этого документа, гражданам должна была быть предоставлена возможность ознакомиться с материалами ОВОС с 31 июля по 1 сентября прошлого года в здании администрации Уфимского района или администрации Черкасского сельского совета, или на официальном сайте администрации Уфимского района. Как рассказывает Игорь Алексеев, 22 августа он отправился в администрацию с целью ознакомиться с материалами ОВОС, но не смог этого сделать, так как этих материалов не было.

В иске господин Алексеев также отмечает, что в 70 метрах от границы свалки находятся садовые участки с жилыми домами (СНТ «Рябинушка», СНТ «КС №4 ОАО Трест №21», СНТ «ТЭЦ 4» и др), которые находятся в собственности граждан. В соответствии с законодательством РФ, по мнению подателя иска, при размещении полигона должно учитываться, что в санитарно-защитной зоне не должны находиться садовые товарищества.

Сегодня в суде Игорь Алексеев заявил, что поддерживает свои требования в полном объеме.

- Каким образом данное постановление нарушает ваши права? - спросила у него судья Гульназ Мозжерина.

- Право на чистый воздух, на чистую экологию, - ответил он.

- Полностью возражаю против заявленных требований, - высказала свою позицию представитель администрации Уфы. – Данное решение не подлежит обжалованию.

Отказать истцу в удовлетворении заявленных требований просило суд и МУП «Спецавтохозяйство». Касательно границ полигона представитель предприятия отметил, что границы полигона полностью совпадает с границами крупных заводов «Башнефть», «Уфаоргсинтез», «Новойл».

- Они проект государственной экспертизы по санитарной зоне доказали. Экспертиза пройдена. Их зона полностью совпадает с нашей, - сказал представитель предприятия. - Согласно действующему законодательству размещение данного полигона законно.

В суде сегодня также выступили свидетели Дусейнов и журналист Николай Бажин, которые ранее присутствовали на публичных слушаниях в сельсовете. Они подтвердили показания истца о том, что вопросы экологии на данных общественных слушаниях не обсуждались.