В Башкирии в далекой деревне 79-летняя бабушка умирает без помощи врачей

79-летняя Закира Хусанова из деревни Новоказанка Белебеевского района Башкирии не может получить положенную ей медпомощь и бесплатные препараты. Пенсионерка недавно перенесла операцию по удалению желчного пузыря, а помимо этого много лет страдает сахарным диабетом.

У 79-летней пенсионерки - инвалидность второй группы. Она живет вместе со своей дочерью - 59-летней Василей Раджаповой, которая имеет инвалидность третьей группы. В начале января бабушке сделали операцию по удалению желчного пузыря, а затем выписали домой. Сейчас она в очень тяжелом состоянии, не встает с кровати, ей нужен постоянный уход. Помимо того, что в доме нет необходимых условий для ухода за лежачим больным - ванной, туалета, воды - , дочери приходится тратить много сил на то, чтобы получить медицинские препараты.

- От лекарств, которые положены мне самой, бесплатно, я отказалась, - рассказала Медиакорсети Василя Ражапова. - Думаю, Бог с ними, нервы тратить, выбивать-узнавать, проще самой купить. Но маме постоянно нужен инсулин, а его постоянно нет в наличии.

Закира Хусанова должна получать инсулин в амбулатории Белебеевской центральной районной больницы в селе Знаменка. Однако там вот уже два года постояннно возникают перебои в поставках.

- Компьютер там у них старый поставили, одна беда от него, - возмущается Василя. - Инсулин есть - компьютер не работает, компьютер работает - инсулина нет. В итоге приходится ездить в Белебей (от Новоказанки до Белеебея - 39 километров - прим.ред.). Тест-полоски и иглы и вовсе приходится постоянно покупать в райцентре. Сил никаких уже нет!

Ситуация эта усугубляется тем, что сейчас у мамы Васили очень тяжелое состояние. Дома ухаживать за ней нет никакой возможности, а врачи не оказывают должную медицинскую помощь. Василя уже обращалась в минздрав республики, но никакой реакции не последовало.

- Спустили жалобу районному врачу, он назначил исполнителя, но так ничего и не изменилось, - сетует женщина. - Складывается ощущение, что нас просто отправили домой умирать.