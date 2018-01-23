Снег на улицах и тепло в домах: что помогло Ялалову стать популярным в СМИ

По числу упоминаний в СМИ Ялалов уступил только сити-менеджеру Пензы Виктору Кувайцеву. Особенно часто упоминались заявления главы администрации Уфы об уборке снега и мерах, которые будет принимать город в случае аномальных погодных условий. Также очень популярным была новость о начале отопительного сезона.