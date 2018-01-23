Минздрав: 44% образцов больничной еды в Башкирии не соответствуют нормам

Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Ольга Горбацевич.

Сегодня, 23 января, заместитель министра здравоохранения Башкирии Ольга Горбацевич провела селекторное совещание с руководителями медучреждений региона. В ходе общения с коллегами особое внимание было уделено проблеме больничного питания.

- Образцы пищевой продукции направили на исследование 94 медорганизации. Из 744 предоставленных образцов несоответствие нормативным требованиям выявлено в 44%, - цитирует чиновницу официальный сайт Минздрава.

Горбацевич отметила, что в новом году работа по улучшению качества питания пациентов будет продолжена.

Напомним, первый из официальных лиц о плохом качестве питания в больницах открыто заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Тогда он раскритиковал руководство Госпиталя ветеранов войн и больницы №13.

- Самый вопиющий факт комиссия обнаружила в 13-й больнице Уфы и республиканском госпитале ветеранов войны и труда. Там пациентов кормили тухлым мясом, которое в лечебные заведения поставляла ООО "Региональная мясная компания". Материалы по этим фактам отправлены в правоохранительные органы, - говорил в ноябре Хамитов.

Позже он объяснил причину таких случаев жадностью.

- Наверное, следующий шаг – машинным маслом будут разбавлять продукты питания, если мы ничего не будем делать, - возмутился Хамитов. - Я потребовал, чтобы все эти материалы передали в следственные органы и в прокуратуру. Будет расследование. Жадность не имеет пределов. Наглость не имеет границ. Мы с этими фактами досконально разберемся.