Главный «решала» страны рассказал, как бороться с мошенниками

В Уфе прошел сеанс видеосвязи с Владом Чижовым - ведущим программы «Решала» на телеканале «Че».

Программа «Решала» идет в эфире телеканала «Че» полгода. Идея ее состоит в том, чтобы на конкретных примерах показать телезрителю, какими схемами пользуются различные мошенники и как не дать им опустошить ваш кошелек.

По сообщениям ТАСС, в России в прошлом году каждые три минуты совершалось одно мошенничество, а от действий мошенников пострадало более 200 тысяч россиян.

Уфимские журналисты пообщались с блогером Владом Чижовым, автором и ведущим программы.

- Легко разоблачать мошенников?

- Вы должны понимать, что программа снимается в течение нескольких дней, а зрителям показывается самое вкусное. И может создаться ложное впечатление, что все это делается легко. Но на самом деле, это не так. Тяжело работать с аналитикой, чтобы потом все было хорошо во время съемок, чтобы было понятно, как разговаривать с мошенниками и как обеспечить безопасность.

- Как вы пришли на телевидение?

- Мне поступило предложение о сотрудничестве от телеканала «Че». Я сам в 90-е сталкивался с мошенничеством. Мой опыт и советы помогали людям. Одни обратились, другие, я им помог выйти из сложных ситуаций. После этого решил создать блог, который со временем стал набирать популярность. А телевидение для меня, как и для телезрителя – чудо.

- Какие мошенничества происходят чаще всего?

- Чаще всего мошенники играют на человеческих пороках – алчности и жадности. Если удастся нажать на эту кнопку, то вас легко развести. Причем это происходит во всем мире. Россияне также ведутся на мошенничество на доверии, то есть когда у вас просят деньги взаймы, а потом не возвращают, например.

- Были ли опасные ситуации, когда ваше здоровье было под угрозой?

- Ну я человек с опытом, всякое бывало. (Тут в разговор вступает один из сотрудников телеканала и рассказывает про случай, когда один из антигероев программы во время съемок достал нож, но благодаря сноровке Влада его удалось обезвредить).

- А все-таки как вы понимаете, что человек врет?

- Ну я не могу раскрыть все свои секреты. Могу только сказать, что я, как только сталкиваюсь с мошенником, его легко и быстро разоблачаю и сразу просчитываю все его действия. Есть две категории мошенников, одни - это профессионалы, которые ищут жертву, другие - поневоле создают такую ситуацию и обманывают людей.

- Как себя вести – ваши советы?

- Как только вам предлагают товар по дешевке или сообщают, что вы выиграли в лотерею, но вам надо заплатить деньги вперед, - надо насторожиться. У аферистов к каждому свой подход. Подростков разводят с помощью компьютерных игр, бонусов в них, бабушкам давят на жалость, а бизнесменам – на их жадность. Нельзя, конечно, жить все время, как на пороховой бочке, живите легко, но не теряйте нюх. Если вам предлагают что-то нестандартное, необычное, то вам стоит напрячься – скорее всего кто-то охотится за вашим кошельком.

- А можно и вас обмануть, можете вы сами стать жертвой мошенничества?

- Есть ли у меня слабое место? Конечно, как и у любого человека. Но я иногда сознательно отдаю деньги, просто есть такая категория людей, которых нужно немного поддержать.

- Какова цель вашей программы?

- Научить людей не попадаться на уловки мошенников, предостеречь их. За 6 месяцев аудитория моего блога выросла с 6-7 тысяч до 75-ти. И знаете, какие отзывы там? Процентов 30 такого типа – «мне предлагали сделку, я отказался, а того, кто согласился – кинули, спасибо вам, что предупредили».

- И все-таки вы призываете кричать «Караул, полиция!» или самим решать проблемы?

- Я ни к чему не призываю. Я видел, что происходило в 90-е, и что происходит сейчас. Полиция работает, вы же не боитесь ходить по улицам. Государство сделало что-то сильное, чтобы вас обезопасить. Люди, которые мне пишут: «Помоги», они даже 10% возможностей государственной машины не используют. Надо правильно написать заявление, например, а у нас с юридической грамотностью дела обстоят плохо. Государственная машина отстаивает интересы людей.

- Есть ли у вас последователи, «решалы» в других городах?

- Был один случай: парень 16-ти лет написал мне, что он с папой покупал автомобиль, там возникли какие-то проблемы, и он их решил. «Теперь я главный «решала» в Ростове» , - написал он. Была также и неприятная история, когда используя мое имя, мои фотографии, сделали фальшивый аккаунт, и разводили людей на деньги, предлагая решить их проблемы, а я никогда не беру денег за помощь. Но нам удалось с этим разобраться.

- Если представить, что мошенников больше нет, то чем вы будете заниматься?

- Я вообще-то человек очень простой, привык зарабатывать своими руками. У меня есть рестораны, я сам готовлю. Так что, если вдруг все мошенники исчезнут, я с радостью накормлю вас в своих ресторанах.