С января по ноябрь оборот предприятий общепита в Пермском крае сократился на 29,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,2 миллиарда рублей.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на информацию Пермьстата, это меньше на пять с лишним миллиардов рублей в сравнении с прошлогодними показателями десяти месяцев. Также по итогам января-ноября на 5,4 процента снизились обороты розницы. В прошлом году за этот период данный показатель достигал 50,97 миллиардов рублей, а в этом - 49,96 миллиарда рублей.

