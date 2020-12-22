В Башкирии вступил в законную силу приговор по делу хищения 25 млн руб Хайруллиными

В Башкирии вступил в законную силу приговор по делу хищения 25 млн руб Хайруллиными

Вчера, 14:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: Объединенная пресс-служба судов
С сегодняшнего дня, 22 декабря, в законную силу вступил приговор в отношении супругов Хайруллиных за хищение из банка 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Башкирии.

Напомним, сотрудница «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина с августа 2017 года по май 2019 года регулярно похищала деньги при помощи создания подложных документов. Как выяснилось, она делала это ради своего мужа, который тратил средства в том числе в букмекерских конторах. Всего ей удалось вынести из банка более девяти миллионов рублей, а также 140,9 тысяч долларов и свыше 101 тысячи евро.

Когда супруги поняли, что им грозит уголовное дело, они инициировали свое бесследное исчезновение. Для этого им пришлось бросить машину и покинуть город вместе с детьми на такси. Сотрудники полиции обнаружили пропавшую семью в городе Казань.

Суд приговорил Луизу Хайруллину к пяти годам лишения свободы. Марат Хайруллин признан виновным в организации данного преступления, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

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