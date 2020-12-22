В Башкирии вступил в законную силу приговор по делу хищения 25 млн руб Хайруллиными

Напомним, сотрудница «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина с августа 2017 года по май 2019 года регулярно похищала деньги при помощи создания подложных документов. Как выяснилось, она делала это ради своего мужа, который тратил средства в том числе в букмекерских конторах. Всего ей удалось вынести из банка более девяти миллионов рублей, а также 140,9 тысяч долларов и свыше 101 тысячи евро.