В Башкирии к 2024 году появятся девять круглогодичных детских лагерей

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, до конца 2024, по указу главы, в республике должно появиться девять таких учреждений. Один из лагерей уже почти готов к эксплуатации. В Илишевском районе в лагере «Орленок» уже завершаются строительно-монтажные работы.