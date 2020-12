В Башкирии к 2024 году появятся девять круглогодичных детских лагерей

Накануне на президиуме правительства Башкирии обсудили и утвердили порядок конкурсного отбора лагерей, на базе которых будут создавать круглогодичные учреждения для отдыха и оздоровления.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, до конца 2024, по указу главы, в республике должно появиться девять таких учреждений. Один из лагерей уже почти готов к эксплуатации. В Илишевском районе в лагере «Орленок» уже завершаются строительно-монтажные работы. На сегодняшний день в конкурсном отборе на перепрофилирование лагеря участвуют 12 муниципалитетов. По словам главы Минобра Абулата Хажина, с 2013 года на поддержку лагерей из бюджета республики было выделено в общей сложности 81,3 миллиона рублей.

