Сегодня, 22 декабря, по данным синоптиков Башгидрометцентра, в республике еще задержится некомфортная морозная погода. Температура воздуха ночью может опуститься до -26 градусов. Днем ожидается средняя температура до -12 градусов. Помимо этого выпадет небольшой снег, местами проявится гололед.

Уже на следующий день в Башкирии ожидается значительное потепление. Ветер юго-западный. Небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха ночью не опустится ниже -13 градусов, а днем составит -4..-9 градусов. Примерно такая же погода будет и в четверг. Местами пройдет снег и окончательно избавит дороги от гололедицы. Ветел юго-западный. Ночью похолодает до -15 градусов, днем задержится на уровне -7..-12 градусов.

