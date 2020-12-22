В Башкирии выбрали традиционные блюда для школьного питания

Ранее в республике был запущен опрос по школьному меню. Родителям и детям было предложено более 100 блюд на выбор. По словам Алексея Гусева, подведены некоторые итоги по анкетированию и респонденты предпочли традиционные блюда, например, борщ, плов и венигрет.