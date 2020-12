В Башкирии выбрали традиционные блюда для школьного питания

Сегодня, 22 декабря, состоялся брифинг по итогам деятельности сферы торговли и услуг Башкирии в 2020 году. Спикером выступил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Ранее в республике был запущен опрос по школьному меню. Родителям и детям было предложено более 100 блюд на выбор. По словам Алексея Гусева, подведены некоторые итоги по анкетированию и респонденты предпочли традиционные блюда, например, борщ, плов и венигрет. В целом меню останется диетическим — без специй и жарки. Однако, как рассказал Гусев, ставилась задача сделать не только полезно, но и вкусно. Напомним, родители школьников не раз жаловались на качество питания. Ранее в школе № 1 Сибая учеников накормили обедом с червяками.

