Жители поселка Иглино под Уфой накануне распространили по соцсетям информацию о том, что кареты скорой помощи начали приезжать на вызов пациентов без врачей. На оказание помощи отправляли водителей. Данное сообщение проверяет прокуратура, сообщили «Эху» в профсоюзе медработников.

По словам координатора регионального отделения профсоюза медработников «Действие» Антона Орлова, по закону водитель не имеет право в одиночку выезжать на вызов без коллег врачей даже для транспортировки пациентов, ведь и в этом случае больным требуется наблюдение медиков. В Минздраве республики сообщили, что водители «скорой» таким образом отвозили пациентов в больницы, но лишь после осмотра врачом на дому. Также, как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», прокуратура начала проверку по данному сообщению.

