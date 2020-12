Потребителям Башкирии вернули более 12 миллионов рублей за некачественные услуги

В этом году Минторг Башкирии рассмотрел 900 жалоб о некачественно оказанных услугах. В качестве возмещения материального ущерба потребителям выплачено более 12 миллионов рублей.

Кроме того, как рассказал министр торговли и услуг Алексей Гусев, потребителям оказана помощь в составлении 217 претензий и исковых заявлений. При этом в досудебном порядке возмещен материальный ущерб на сумму более 12 млн рублей — это на 3 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Гусев. Основные жалобы от жителей Башкирии поступали на некачественную бытовую технику, обувь, одежду и мебель. Следом идут заявления о бытовых, финансовых, жилищно-коммунальных, туристических и медицинских услугах. Ещё одной причиной обращений стал агрессивный маркетинг, когда людям навязывают покупку автономных пожарных извещателей, приборов утечки газа или различные вибромассажеры. В основном на уловку недпросовестных продавцов попадаются пожилые граждане. В рамках госпрограммы «О защите прав потребителей в Башкирии» выпускаются буклеты, памятки и справочники. Кром того, в республике для потребителей разработаны проекты претензий и исковых заявлений по некачественно оказанным услугам.

