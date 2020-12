Пермский край перешагнул тысячную отметку по числу умерших от COVID-19

В Пермском крае с начала пандемии зафиксировано свыше тысячи случаев летального исхода, вызванного коронавирусом.

Как сообщает properm.ru, за последние сутки в регионе умерло еще 33 человека, инфицированных COVID-19. В 19 случаях он стал основной причиной смерти, в 14 — способствовал тяжелому течению сопутствующих заболеваний. Таким образом в крае непосредственно от COVID-19 умерло 1008 человек. И 64 стали жертвой других заболеваний, ход которых усугубил коронавирус. В течение последних суток опасное заболевание было выявлено еще у 332 жителей региона. Из них 243 пациента проходят лечение амбулаторно, 89 — госпитализированы. 142 случая заболевания зафиксировано среди мужчин и 190 — среди женщин. Заразилось коронавирусом 18 несовершеннолетних. Чаще всего заболевают люди в возрасте от 50 до 64 лет. Таковых среди заразившихся оказалось 111 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter