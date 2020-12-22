Пермский край перешагнул тысячную отметку по числу умерших от COVID-19

В течение последних суток опасное заболевание было выявлено еще у 332 жителей региона. Из них 243 пациента проходят лечение амбулаторно, 89 — госпитализированы. 142 случая заболевания зафиксировано среди мужчин и 190 — среди женщин. Заразилось коронавирусом 18 несовершеннолетних. Чаще всего заболевают люди в возрасте от 50 до 64 лет. Таковых среди заразившихся оказалось 111 человек.