Пермский край перешагнул тысячную отметку по числу умерших от COVID-19

Пермский край перешагнул тысячную отметку по числу умерших от COVID-19

Вчера, 23:19ОбществоPhoto: pixabay.com
В Пермском крае с начала пандемии зафиксировано свыше тысячи случаев летального исхода, вызванного коронавирусом.

Как сообщает properm.ru, за последние сутки в регионе умерло еще 33 человека, инфицированных COVID-19. В 19 случаях он стал основной причиной смерти, в 14 — способствовал тяжелому течению сопутствующих заболеваний. Таким образом в крае непосредственно от COVID-19 умерло 1008 человек. И 64 стали жертвой других заболеваний, ход которых усугубил коронавирус.

В течение последних суток опасное заболевание было выявлено еще у 332 жителей региона. Из них 243 пациента проходят лечение амбулаторно, 89 — госпитализированы. 142 случая заболевания зафиксировано среди мужчин и 190 — среди женщин. Заразилось коронавирусом 18 несовершеннолетних. Чаще всего заболевают люди в возрасте от 50 до 64 лет. Таковых среди заразившихся оказалось 111 человек.

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