Режим самоизоляции повлиял на потребительские привычки жителей России - люди стали тратить больше денег на товары, которые можно заказать в интернете или использовать дистанционно.

Издание iz.ru сообщает, что специалисты проанализировали данные платежного сервиса и пришли к выводу, что в период пандемии люди стали чаще совершать покупки через интернет. Так, чек на приобретение продовольственных товаров увеличится почти в три с половиной раза и почти в три раза выросло количество платежей на развлекательных сервисах.

