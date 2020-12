Около 712 тысяч медработников и специалистов получили ноябрьские выплаты

Большую часть выплат за декабрь правительство страны планирует произвести до новогодних праздников.

Более 712 тыс. медицинских работников и других специалистов уже получили предусмотренные в ноябре социальные выплаты за оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Татьяну Семенову. По ее словам, общий объем выплат за ноябрь составит 22,9 млрд руб. Из них 22,7 млрд руб. уже фактически выплачены, по оставшимся начислениям идет ручная обработка в связи с ошибками в реквизитах и другими ошибками, допущенными медицинскими организациями при подаче реестров. Правительство страны планирует большую часть выплат за декабрь произвести до новогодних праздников. Для этого медорганизации, в которых оказывается помощь пациентам с COVID-19, до 25 декабря должны подать реестры медработников в территориальные отделения Фонда обязательного социального страхования. По словам Татьяны Семеновой, на сегодняшний день реестры подали лишь около 6% медицинских организаций. Напомним, врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тыс. руб., младший медперсонал — по 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи, которые работают в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. руб. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой полагается по 25 тыс. руб. в месяц.

