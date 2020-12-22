Около 712 тысяч медработников и специалистов получили ноябрьские выплаты

Правительство страны планирует большую часть выплат за декабрь произвести до новогодних праздников. Для этого медорганизации, в которых оказывается помощь пациентам с COVID-19, до 25 декабря должны подать реестры медработников в территориальные отделения Фонда обязательного социального страхования. По словам Татьяны Семеновой, на сегодняшний день реестры подали лишь около 6% медицинских организаций.