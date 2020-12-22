Новый covid-госпиталь в Стерлитамаке принял первых пациентов

Новый covid-госпиталь в Стерлитамаке принял первых пациентов

Вчера, 10:50ОбществоКарина МамаеваPhoto: пресс-служба администрации Стерлитамака
Накануне, 21 декабря, новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке принял своих первых пациентов. На сегодняшний день там проходят лечение пока только 12 пациентов. Так продолжается укомплектовка медперсонала.

Как сообщили в Минздраве Башкирии, открытие нового медицинского центра состоялось еще 19 декабря. В тот день с этим событием врачей республики поздравил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

– Полгода назад мы с Радием Фаритовичем Хабировым торжественно открыли клинический инфекционный центр в Уфе. Тогда мы говорили, что проект быстровозводимых госпиталей необходимо тиражировать. Ведь в условиях пандемии такие объекты очень востребованы. И сегодня у нас вновь прекрасный повод для гордости и радости, - отметил Михаил Мурашко.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что до 2024 года на развитие первичного звена здравоохранения из федерального бюджета будет направлено около 16 миллиардов рублей.

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