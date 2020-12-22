Названы лучшие корпоративные медиа 2020 года

По словам руководителя департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеоноры Марталлер, ВСК планирует сформировать разнообразную коммуникацию со своими клиентами, отслеживая современные тенденции. Она акцентировала внимание на том, что в течение года корпоративное издание «ВыИскали» продемонстрировало свою востребованность и эффективность. Признание заслуг профессиональным сообществом на международном уровне представляет собой подтверждение верной стратегии.