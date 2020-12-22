Названы лучшие корпоративные медиа 2020 года

Названы лучшие корпоративные медиа 2020 года

Вчера, 12:34ОбществоPhoto: фрагмент видео
Онлайн-журнал Страхового Дома ВСК «ВыИскали» стал победителем в номинации «Лучшее корпоративное медиа» на международной премии Eventiada IPRA GWA.

В мероприятии участвовали делегаты международных и национальных корпораций, а также общественные организации и госорганы. Всего было объявлено четырнадцать победителей из разных стран, пишет Newsnn.ru.

По словам руководителя департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеоноры Марталлер, ВСК планирует сформировать разнообразную коммуникацию со своими клиентами, отслеживая современные тенденции. Она акцентировала внимание на том, что в течение года корпоративное издание «ВыИскали» продемонстрировало свою востребованность и эффективность. Признание заслуг профессиональным сообществом на международном уровне представляет собой подтверждение верной стратегии.

Отмечается, что Eventiada IPRA GWA проводится уже в десятый раз, являясь частью глобальной премии IPRA Golden World Awards, проводимой Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA).

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