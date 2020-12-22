Михаил Дегтярев проинспектировал хабаровские клиники в разгар пандемии

Как сообщает Amurpress, проблемы в этих медучреждениях реально существуют. Основная из них – это нехватка кадров, которую ощущают на себе не только медики, но и пациенты. Например, в поликлинике № 11, в которой обслуживается более 100 тыс. человек, то есть каждый шестой житель города, из 56 ставок участковых терапевтов закрыты всего 23. Кроме этого, многие врачи сами перенесли коронавирус. Во многом по этой причине местные жители столкнулись с проблемой вызова врачей на дом и длительным ожиданием в очередях.