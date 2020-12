Михаил Дегтярев проинспектировал хабаровские клиники в разгар пандемии

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил лично работу двух медицинских учреждений краевого центра. Он нанес визит в поликлинику № 11 и горбольницу № 11 и сам проверил жалобы, поступающие ему в соцсетях от жителей региона.

Как сообщает Amurpress, проблемы в этих медучреждениях реально существуют. Основная из них – это нехватка кадров, которую ощущают на себе не только медики, но и пациенты. Например, в поликлинике № 11, в которой обслуживается более 100 тыс. человек, то есть каждый шестой житель города, из 56 ставок участковых терапевтов закрыты всего 23. Кроме этого, многие врачи сами перенесли коронавирус. Во многом по этой причине местные жители столкнулись с проблемой вызова врачей на дом и длительным ожиданием в очередях. Главврач Ольга Костина рассказала, что сейчас в поликлинике удалось сократить ожидание в очереди до 20 минут. А также были разведены потоки пациентов – сделали отдельную регистратуру для узких специалистов и отдельно – для терапевтов. «Сейчас работают четыре выездные бригады. В настоящее время задержка выезда медиков на дом составляет сутки. Это означает, что если к вам не прибыли на вызов в тот же день, обязательно приедут на следующий», - пояснила она. В амбулатории Михаилу Дегтяреву показали работу пункта выдачи лекарств, которые назначаются амбулаторным пациентам, а также рассказали о новой методике – с использованием «калькулятора пневмоний». Это программа, при помощи которой можно быстро поставить диагноз и прописать лечение. Горбольница № 11 тоже работает практически на износ. Сейчас тут развернуто 300 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Больница переполнена, пациенты лежат и в коридорах, и в комнатах медперсонала. Врачи работают в тяжелейших условиях, большая часть из них - сменами сутки через сутки. Многие трудятся на две-три ставки. При этом главврач заверил, что все больные полностью обеспечены медикаментами и проходят все нужные процедуры. Михаил Дегтярев побеседовал с пациентами, которые выздоравливают, и они отметили, что понимают сложность ситуации и не имеют претензий к работе врачей. Медиков же Дегтярев заверил, что все положенные “ковидные” выплаты они получат до окончания года и извинился за сбои, приведшие к значительным задержкам перечисления денежных средств за октябрь.

