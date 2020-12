Как интересно встретить Новый год: 5 полезных идей

На дворе уже декабрь, а в это время как никогда хочется почувствовать настроение праздника и рождественского чуда.

В этом году большинство россиян уже отказались от традиционных путешествий за пределы страны и готовятся отметить Новый год дома. Журналисты mkset.ru решили сделать подборку из пяти интересных и полезных идей досуга, которые подойдут как для веселых компаний, так и для уютного вечера в кругу семьи. Массовые катания на коньках и ватрушках В Уфе мест, где можно покататься на лыжах или ватрушках, множество. Одно из самых любимых зимних мест горожан - горнолыжный комплекс «Ак Йорт». Там есть трассы и для сноубордистов, и для горнолыжников, и для ватрушечников, с самым разным уровнем подготовки. Photo: pxhere.com Важно и то, что место для активного зимнего отдыха там создано максимально безопасным. Все горки разделены между собой, есть и подъемник. В рабочие дни час проката тюбинга выходит 250 рублей, в выходные – 350. Причем подъемник тоже входит в эту цену. Кататься можно допоздна — комплекс работает с 10 до 23 часов, а освещение достойное. Еще дешевле обойдется прокат ватрушки в парке «Первомайский» - всего 100 рублей. Или, как вариант, купить собственную ватрушку за 1300 рублей и кататься весь день бесплатно. За городом хорошие горки для тюбинга длиной 350 метров есть в парке отдыха «Лукоморье», который находится в поселке Михайловка. Здесь можно не только покататься на ватрушке, но и пожарить шашлыки и поиграть в пейнтбол. Особенно это интересно для отдыха в большой компании. Самообразование: чтобы стать интересным, нужно быть интересующимся После снятия режима самоизоляции в России и мире заявили об увеличении числа разводов. Супругам нужно разбираться в психологии отношений, чтобы правильно выстраивать взаимоотношения и сохранить семью счастливой. Если судить по интервью комика Юлии Ахмедовой, то даже у юмористов не всегда получается смеяться над собственными проблемами. А проект комика Руслана Белого «Чужие письма» поможет сделать это очень интересным и увлекательным. Вместе с известным психологом он поднимает волнующие каждого человека темы. Photo: pxhere.com Для мужского клуба читателей существует отдельный уголок, посвященный женской психологии, — это канал «Женщина. Руководство по эксплуатации», который ведет Сергей Стиллавин. Для интересующихся женщин подойдет канал Ярослава Самойлова, в частности его короткая лекция «Вся правда о мужчинах. Как понять мужчину в отношениях? Психология отношений». Другой полезный, интересный, а главное, семейный отдых на Новый год — просмотр любимых американских мультфильмов на языке оригинала. Один из самых рекомендуемых мультфильмов для изучения английского — оскароносный «Аладдин» (1992 год). Мультсериал по нему был настолько популярен, что вместо ограниченных по правилам «Диснея» 65 серий на проект было отснято 86 эпизодов. Если ребенок делает большие успехи в английском, то «Аладдин» будет для него легкой задачей. В отличие от классической «Белоснежки и семи гномов» (1937 год) — первого полнометражного мультфильма, созданного Уолтом Диснеем. Сложность мультфильма можно объяснить особым вниманием его создателя к сценарию. Например, американские цензоры поставили сначала фильму рейтинг 16+, опасаясь, что он обязательно напугает маленьких детей. Создайте новогоднюю традицию У многих людей есть новогодние традиции, укрепляющие семейные или дружеские взаимоотношения. Семейной традицией могут стать поездки с детьми в резиденцию карельского Деда Мороза и Морозца Паккайне, активные путешественники имеют возможность отправиться в снегоходное сафари к Белому морю, в горный парк Рускеала, где открыта выставка ледяных скульптур и заливают каток. Удобнее и безопаснее туда добираться на новом, большом и наиболее комфортном внедорожнике или микроавтобусе. В новогодние праздники такую роскошь можно получить по подписке на автомобили Hyundai Mobility. Услуга позволяет быстро арендовать автомобиль без предоплаты и личных поездок в офис. После активации подписки новый транспорт в полной комплектации можно забрать прямо с парковки дилерского центра Hyundai. Важно, что в стоимость подписки входит все: страховка ОСАГО и каско без франшизы, а также круглосуточная помощь в случае любых непредвиденных ситуаций на дорогах. Для путешествия вам подойдут тарифы Country (аренда на 1-30 дней) или Zima (аренда на месяц). До конца зимы пробег по этим двум тарифам будет 500 км/день и 5000 км/месяц соответственно. Если хочется прикоснуться к настоящей древней истории, стоит побывать в заповеднике «Шульган-Таш», где на южном склоне горы Сарыкускан находится одноименная с заповедником пещера. Самое интересное в пещере - открытые в ней в 1954 году зоологом А.В. Рюминым древние наскальные рисунки времен палеолита. Им около 14 тысяч лет. На примерно двухстах рисунках размером иногда более метра древние люди изобразили на стенах пещеры мамонтов, лошадей и других животных. Научитесь создавать музыку В новогодние праздники каждый день будет играть музыка. Если вы думали о том, как создавать свои собственные композиции без специального образования, можно наконец-то это попробовать. Photo: pxhere.com Для начального уровня можно попробовать бесплатные сервисы создания музыки, например onlinesequencer.net. С его помощью вы за 15 минут можете придумать первые мелодии и скачать их в mp3 на свой компьютер. Продвинутые пользователи могут скачать специализированную программу Mixcraft. Ее возможности, а также инструкции к использованию можно посмотреть на этом канале. Любители живой музыки могут использовать новогодние праздники для обучения игре на экзотическом музыкальном инструменте. Сегодня в моде — четырехструнная гавайская укулеле, миниатюрный, но удобный, мелодичный и простой в обучении инструмент. На нем играли Нил Армстронг (первый человек на Луне), Мэрилин Монро и даже Уоррэн Баффет (крупнейший американский предприниматель и инвестор). В бесплатном приложении для обучения игре на укулеле Ukulele Karaoke Ukeoke от Musopia можно научиться играть 1,7 тыс. песен. Канал приложения — на YouTube. Игровой калейдоскоп Новый, 2021 год большинство россиян (70%) планирует встретить дома, в гостях или на даче. Запоминающимися эти дни сделают необычные игры. Photo: pxhere.com Организуйте маскарадную вечеринку, как на Хэллоуин. Переоденьтесь в образы тех персонажей, чьими качествами вы бы хотели обладать в новом году. Порадуйте своих близких игрой в «Тайного Санту». А если этот год вы встречаете со своей второй половинкой, можно поиграть и в более взрослую версию популярной игры «Дженга» — Башня с заданиями для взрослых. Поклонникам игр, развивающих стратегическое мышление, фантазию и импровизацию, стоит поиграть в стратегию в жанре фэнтези с полувековой историей — «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons). Ее придумал отец настольных игр Гэри Гайгэкс. Правила настолки многим знакомы по популярным сериалам «Теория большого взрыва» и «Очень странные дела». Она оказала огромное влияние на развитие индустрии современных компьютерных игр. В игре есть две основные роли: гейм-мастер и игрок. Можно почувствовать себя как демиургом — создателем игровой Вселенной, так и перевоплотиться в ее героя. После определения ролей ведущий придумывает конкретный сценарий-приключение, в рамках которого каждому игроку необходимо разрешить конфликтную ситуацию, опираясь на заданные ранее характеристики персонажа. Участник должен влезть в шкуру своего героя, чтобы найти выход и продвинуться дальше. В игре нет графического движка, здесь все решает воображение. Можно повлиять на любой поворот сюжета, а в спорных ситуациях решающее слово остается за ведущим. Краткий обзор игры можно посмотреть на Smetana.TV в рубрике «Парни пробуют».

