Как интересно встретить Новый год: 5 полезных идей

Удобнее и безопаснее туда добираться на новом, большом и наиболее комфортном внедорожнике или микроавтобусе. В новогодние праздники такую роскошь можно получить по подписке на автомобили Hyundai Mobility. Услуга позволяет быстро арендовать автомобиль без предоплаты и личных поездок в офис. После активации подписки новый транспорт в полной комплектации можно забрать прямо с парковки дилерского центра Hyundai. Важно, что в стоимость подписки входит все: страховка ОСАГО и каско без франшизы, а также круглосуточная помощь в случае любых непредвиденных ситуаций на дорогах. Для путешествия вам подойдут тарифы Country (аренда на 1-30 дней) или Zima (аренда на месяц). До конца зимы пробег по этим двум тарифам будет 500 км/день и 5000 км/месяц соответственно.