Глава БСК обсудил проблемы окружающей среды с жителями Стерлитамака

На мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, в течение последних шести лет БСК направила более пяти миллиардов рублей. Свыше двух миллиардов рублей пошло на мероприятия, которые позволили снизить выбросы вредных веществ. Компанией модернизировано производство с установкой новейшего, более экологичного оборудования, уменьшающего негативное воздействие производства на окружающую среду. Один из важнейших природоохранных проектов БСК связан с ликвидацией шламонакопителей. До 2030 года в планах компании осушение «белых морей» и высадка на их месте вишневых садов. На эти цели запланировано выделить свыше 25 миллиардов рублей.