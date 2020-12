Глава БСК обсудил проблемы окружающей среды с жителями Стерлитамака

По словам генерального директора АО «Башкирская содовая компания» (БСК) Эдуарда Давыдова, на предприятии активно реализуются экологические проекты. Благодаря этому снизятся вредные выбросы, а Стерлитамак станет более экологичным городом.

Об этом руководитель предприятия сообщил в ходе встречи, на которой присутствовали представители общественных организаций Стерлитамака и неравнодушные горожане. По словам Давыдова, предприятие активно мониторит качество воздуха при помощи специальных станций контроля, фиксирующих все вещества производств «Каустик» и «Сода», которые принадлежат БСК. Полученную информацию получают в Управлении государственного аналитического контроля. У компании есть своя аккредитованная лаборатория, анализирующая атмосферный воздух. По его данным, на станции не был установлен ни один факт превышения выбросов. На мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, в течение последних шести лет БСК направила более пяти миллиардов рублей. Свыше двух миллиардов рублей пошло на мероприятия, которые позволили снизить выбросы вредных веществ. Компанией модернизировано производство с установкой новейшего, более экологичного оборудования, уменьшающего негативное воздействие производства на окружающую среду. Один из важнейших природоохранных проектов БСК связан с ликвидацией шламонакопителей. До 2030 года в планах компании осушение «белых морей» и высадка на их месте вишневых садов. На эти цели запланировано выделить свыше 25 миллиардов рублей. По мнению Давыдова, все выявленные источники загрязнения необходимо как можно быстрее ликвидировать. «Нужно объединить усилия, чтобы Стерлитамак стал самым чистым городом республики», - говорит он. Руководитель БСК предложил создать рабочую группу с включением в нее членов общественных и природоохранных организаций, экспертов, экологов и представителей промышленных компаний. Он считает важным разработать единую стратегию, чтобы установить источники вредных выбросов.

