Эксперты сомневаются в эффективности препаратов «Эвалара» при ковиде

При этом оказалось, что это не уникальная разработка «Эвалара». Судя по инструкции, препарат изготавливается предприятием «AB-BIOTICS, S.A.» (Испания), а алтайская компания просто выпускает его под своим именем. В испанских же аптеках данные капсулы выпускаются как обычная пищевая добавка, не имеющая никакого отношения к лекарствам.