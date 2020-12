Эксперты сомневаются в эффективности препаратов «Эвалара» при ковиде

Пандемия COVID-19 привела к распространению в аптеках препаратов, которые якобы помогают при легочных заболеваниях. Одно из таких средств выпустило алтайское предприятие “Эвалар”, однако оно вызвал немало вопросов у экспертов.

Препарат "ОРВИС Пробиотик" якобы предназначается “для здоровья дыхательных путей”. Производители заявляют, что в одной капсуле препарата содержится миллиард пробиотических организмов Lactobacillus plantarum DR7, которые помогают в борьбе с золотистым стафилококком в дыхательных путях, нормализуют баланс микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет, передают “Новые известия”. По данным медицинских ресурсов, это не что иное, как молочнокислые бактерии, которые помогают нормализовать микрофлору кишечника, но совершенно не борются с легочными инфекциями. Производители ссылаются на исследования американцев, которые якобы подтвердили, что лактобактерии плантарум DR7 лучше антибиотиков сокращают длительность и частоту легочных заболеваний. При этом оказалось, что это не уникальная разработка «Эвалара». Судя по инструкции, препарат изготавливается предприятием «AB-BIOTICS, S.A.» (Испания), а алтайская компания просто выпускает его под своим именем. В испанских же аптеках данные капсулы выпускаются как обычная пищевая добавка, не имеющая никакого отношения к лекарствам. Неспособность "ОРВИС Пробиотик" влиять на легкие человека подтвердил доктор медицинских наук, профессор, советник директора Центрального НИИ туберкулеза, врач-пульмонолог Игорь Степанян. Он отметил, что пищевые добавки на основе молочнокислых бактерий хорошо помогают при проблемах с кишечником, но они не способны пробраться в легкие и бороться там с инфекциями. «Я бы назвал описание и рекламу препарата «ОРВИС Пробиотик» ловко поставленными словами, чтобы на них реагировали покупатели», - добавил профессор. Отмечается, что в последние годы «Эвалар» почти не регистрирует свою продукцию в России. Возможно, это связано с большим количеством жалоб потребителей и действиями ФАС, которая в 2019 году признала компанию виновной в нарушении закона о рекламе. Производители нередко приписывали препаратам несуществующие свойства. Примечательно, что за десять лет выручка ЗАО «Эвалар» удвоилась, а налог на прибыль почему-то снизился. Если в 2010 году на рубль выручки приходилось 32 копейки налогооблагаемой прибыли, то в 2019-м – менее десяти копеек.

