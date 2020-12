Экспертиза подтвердила факт пыток электрошокером в отделе полиции Стерлитамака

Специалисты межрегионального центра экспертизы и оценки провел исследование ран на теле местного жителя Стерлитамака Ивана Яковлева. Он обратился в Комитет против пыток 10 сентября 2020 года, рассказав, что двумя месяцами ранее его пытали в местном отделе полиции.

По словам мужчины, его задержали сотрудники полиции в селе Помряскино. При досмотре у него обнаружили срез ружья и несколько свертков с наркотиками. Задержанный сразу уточнил, что срез нашел пять лет назад, и наркотиков у него при себе не имелось и их подбросили во время досмотра. После задержания мужчину сначала доставили в травмпункт, а затем в отдел полиции села Загородный Стерлитамакского района. — Там, как рассказал Иван, сотрудники полиции стали избивать его кулаками и ногами по голове и телу, требуя признания в совершении серии краж крупного рогатого скота, а также угрожали тем, что, если он откажется подписать «явку с повинной», его «привлекут за наркотики», сообщили в комитете против пыток. Помимо этого сотрудники правоохранительных органов, по словам потерпевшего, стянули его тело тросом и наносили удары электрошокером по ногам ниже колен и ягодицам, а после грозились изнасиловать его шваброй. На утро мужчину отвезли к реке и грозились утопить, если он не признается в краже скота. — В какой-то момент один из сотрудников полиции сказал мне, чтобы я подписал документ, в котором было написано, что я не имею претензий к полицейским, а телесные повреждения я получил сам при падении с крыши своего дома. Он сказал мне, что, если я подпишу, то сотрудники полиции отвезут меня в больницу и не будут привлекать меня к уголовной ответственности. Я согласился и подписал, сказал пострадавший. Позже в отношении мужчины все же завели уголовное дело по статье приобретения и хранения наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Комитет против пыток обратился в районный следственный комитет, где в отношении неустановленных сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело. По результатам химического исследования специалисты межрегионального центра экспертизы отметили, что на теле действительно присутствуют рубцы, которые похожи на «электрометки». Также в районе этих следов эксперты обнаружили следы металлов, указывающие на материал проводника. — Заключение специалистов согласуется с показаниями Ивана Яковлева о том, что сотрудники полиции применяли к нему электрошокер. Мы, безусловно, будем ходатайствовать о приобщении результатов этого исследования к материалам уголовного дела, отметил юрист Комитета против пыток Денис Исхаков, представляющий интересы Ивана Яковлева.

