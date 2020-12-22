Экспертиза подтвердила факт пыток электрошокером в отделе полиции Стерлитамака

— В какой-то момент один из сотрудников полиции сказал мне, чтобы я подписал документ, в котором было написано, что я не имею претензий к полицейским, а телесные повреждения я получил сам при падении с крыши своего дома. Он сказал мне, что, если я подпишу, то сотрудники полиции отвезут меня в больницу и не будут привлекать меня к уголовной ответственности. Я согласился и подписал, сказал пострадавший.