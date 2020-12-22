Эксперт назвал сумму необходимую российской семье на новогодние праздники

Эксперт добавил, что если члены семьи будут есть дома, то выйдет по меньшей мере 500 рублей на человека в день. Соответственно, семья из четырех человек станет тратить 2 000 рублей в сутки. За 10 дней набегает сумма в 20 000 рублей. Но это если не праздновать.