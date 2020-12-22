Эксперт назвал сумму необходимую российской семье на новогодние праздники

Эксперт назвал сумму необходимую российской семье на новогодние праздники

Вчера, 22:02ОбществоPhoto: pixabay.com
Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов посчитал, сколько денег потребуется обычной российской семье из четырех человек, чтобы достойно встретить новый 2021 год.

Многое здесь зависит от потребностей и желаний людей. Об этом информирует NEWS.ru.

Так, чтобы просто прожить в наступающие зимние праздники и питаться, семье из четырех человек в Российской Федерации надо порядка 20 000 рублей. С учетом минимального набора развлечений, в виде похода в кино и на каток, сумма вырастет до 40 000 — 50 000 рублей, сказал Колташов.

Эксперт добавил, что если члены семьи будут есть дома, то выйдет по меньшей мере 500 рублей на человека в день. Соответственно, семья из четырех человек станет тратить 2 000 рублей в сутки. За 10 дней набегает сумма в 20 000 рублей. Но это если не праздновать.

Тем, кто захочет относительно нормально отметить новогодние праздники, придется выложить около 40 000 рублей. На эти деньги можно будет не только вкусно поесть, но и один-два раза посетить театр, кино и каток. Также средств хватит, чтобы сходить в гости или самим принять гостей, накрыв новогодний стол, пояснил Колташов.

Эксперт подчеркнул, что в этот Новый Год вырастут спрос и расходы граждан на сладости и доставку пищи. Россияне захотят отдохнуть, в том числе и от самостоятельного приготовления еды.

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