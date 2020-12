Жители России больше всего переживают о потере работы на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По сообщению iz.ru, проведенный опрос показал, что больше трети россиян назвали потерю работы из-за пандемии коронавируса самым большим страхом - об этом рассказало тридцать семь процентов опрошенных. Еще двадцать один процент респондентов боятся, что им перестанут выплачивать заработные платы и пенсионные пособия. Семнадцать процентов опрошенных считают основным риском рост цен на социально важные товары, а четыре - обесценивание денег.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter