Блогер из Уфы, лишившийся обеих ног, рассказал о смерти родного человека

Блогер и спортсмен Рустам Набиев накануне вечером рассказал о своем несчастье. У него умерла бабушка. Об этом он рассказал в своем блоге в Instagram.

По словам Рустема Набиева, он успел попрощаться со своим близким человеком. Его бабушка ушла из жизни, как только он приехал к ней и сказал, что любит. Женщина долгое время боролась с раком. — Практически на моих руках ушла. Только успел ей сказать, что люблю ее. Она покачала головой и все, рассказывает блогер. Болезнь у бабушки Рустама обострилась после смерти её мужа. Дедушка блогера также боролся с онкологией и скончался год назад. — Надеюсь, дедушка встретил тебя там и вы снова вместе. Я тебя люблю и буду очень сильно скучать, нэнэй. 2020 год забрал 2х самых дорогих мне людей, с грустью пишет Рустам Набиев. Напомним, Рустам Набиев выжил после обрушения казармы военной части в Омске в 2015 году. Когда он реабилитировался, то стал паралимпийским спортсменом, женился на девушке, которая не бросила его в беде, теперь у них есть двое детей.

