В Башкирии выпустили книгу об экологии на двух языках

Это сделано в соответствии с планом мероприятий по проведению в республике Года экологии и особо охраняемых природных территорий.
Сборник "Экология. Качество жизни" издан в виде иллюстрированной книги, в которой отражено современное состояние окружающей среды в республике и определены перспективы дальнейшего решения экологических проблем в Республике Башкортостан.
Электронная версия издания размещена на информационных порталах и сайтах республиканских ведомств.
В новом сборнике обобщается опыт предприятий и организаций в области охраны атмосферного воздуха, питьевой воды и питьевого водоснабжения, рассказывается о внедрении на республиканских предприятиях новых технологий по выпуску экологически чистой продукции, об экологизации сбора, переработки и утилизации отходов, о мониторинге окружающей среды, о проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов с учетом требований экологической безопасности, сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов. В информационном издании также затронуты вопросы экологического воспитания и просвещения.