В Башкирии выпустили книгу об экологии на двух языках

Издательский дом «Башкирская Пресса» совместно с министерством природопользования и экологии Башкирии подготовил издание на русском и английском языках «Экология. Качество жизни. Ecology. Quality of Life».

Это сделано в соответствии с планом мероприятий по проведению в республике Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

Сборник "Экология. Качество жизни" издан в виде иллюстрированной книги, в которой отражено современное состояние окружающей среды в республике и определены перспективы дальнейшего решения экологических проблем в Республике Башкортостан.

Электронная версия издания размещена на информационных порталах и сайтах республиканских ведомств.