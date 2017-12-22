Уфимка, ставшая инвалидом после родов, отсудила у клиники БГМУ 4,4 миллиона

Октябрьский районный суд Уфы сегодня частично удовлетворил требования уфимки Лианы Самигуллиной, которая после родов в 2013 году оказалась прикована к инвалидной коляске.

Суд постановил взыскать с БГМУ 4,4 млн руб, в том числе 4 млн руб морального вреда и 410 тыс руб за потерю трудоспособности - в пользу Лианы Самигуллиной, ставшей инвалидом после родов в 2013 году.

Ее адвокат просил суд взыскать с клиники БГМУ, где женщине была проведена роковая операция кесарева сечения с использованием спинальной анестезии, 15,5 млн руб.

В прениях адвокат Лианы Самигуллиной Александр Захаров отметил, что эта сумма может компенсировать лишь только часть страданий, которые приходится терпеть женщине в результате не профессиональных действий врачей. Прокурор поддержала все требования в полном объёме. Представитель клиники в суде заявил, что технически анестезия была проведена правильно, а такое осложнение возникло из-за индивидуальной особенности организма Лианы. Он отметил, что сумма в 15,5 млн руб не соответствует принципам "разумности и справедливости", а также является "неподъемной для больницы". Он попросил отказать в удовлетворении исковых требований.

Представители клиники до начала судебного процесса предлагали Лиане Самигуллиной заключить мировое соглашение и выплатить 1,5 млн руб. Но она отказалась.

Анестезиолог Евгений Сырчин заявил, что не чувствует своей вины в произошедшем.

Лиана Самигуллина сообщила журналистам, что будет оспаривать это решение.