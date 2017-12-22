Рустэм Хамитов рассказал о дальнейшей судьбе перинатального центра в Уфе

Окончательное решение по этому поводу принято.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что рост младенческой смертности и ситуация вокруг перинатального центра в Уфе взаимосвязаны. Об этом он заявил вчера, 21 декабря, во время встречи с редакторами республиканских и муниципальных СМИ.

Как отметил глава региона, по уровню смертности детей в возрасте до года Башкирия оказалась в шестом десятке регионов, причем, по его мнению, это произошло «в силу, прежде всего, субъективных причин».

- При этом делаем все для того, чтобы таких проблем не было. Финансирование достойное, новые объекты, перинатальный центр построили. Мы делаем все. Теперь, что называется, ответ за врачебным сообществом, за системой здравоохранения, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

Он задался вопросом: почему теряем столько малышей, почему такая некачественная работа, почему всё это на сегодняшний день продолжается? И сам же дал ответы на эти вопросы.

- Я уже говорил о том, что новое строительство, в том числе перинатальный центр, пока не дало ощутимых результатов. Но мы в ближайшие дни назначим нового главного врача, опытного человека. Процедуры по назначению уже практически завершаются, - сообщил он и напомнил, что роддом № 4 и перинатальный центр будут объединены с 1 января 2018 года.

Рустэм Хамитов выразил надежду, что новый руководитель сумеет организовать работу должным образом, начиная с того, чтобы разобраться в причинах возникшей ситуации, и заканчивая при необходимости административными мерами.

Глава региона уточнил, что контактирует по вопросу динамики младенческой смертности с главным неонатологом Минздрава России, и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета по новорожденным Дмитрием Ивановым.

- Он уже побывал у нас в республике, обратил внимание нашего министерства здравоохранения на ряд больших недочётов. Сейчас министерство работает над ошибками, над их исправлением, - пояснил Рустэм Хамитов.