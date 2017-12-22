Рустэм Хамитов пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2020 году

Он надеется, что большая часть объектов будет завершена в 2018 году, а «хвостики» - в 2019 и 2020 годах.

Глава региона Рустэм Хамитов на встрече с представителями республиканских и муниципальных средств массовой информации коснулся проблемы обманутых дольщиков в регионе. По его словам, на сегодняшний день в республике в зоне риска находится около 3 тысяч человек.

- Я знаю эту тему глубоко, подробно разбираюсь с каждым случаем. И когда обездоленные люди, у которых отняли деньги, обманули, обращаются ко мне, всегда реагирую, - сказал Рустэм Хамитов.

Он отметил, что в ближайшее время республике удастся предпринять ряд мер, которые помогут решить эту проблему. По его словам, проблемные объекты будет «доводить до финиша» республика.

- Через ряд структур, которые у нас есть, и через то, что мы будем выделять определённые ресурсы на развязывание этой ситуации, - сказал он.

По словам Рустэма Хамитова, помощь компаниям, которые будут достраивать проблемные объекты, будет оказываться не прямыми денежными затратами, а «может быть, это будет земля, какие-то имущественные взносы». В настоящее время этот вопрос обсуждается.

- Конечно, для мошенников, которые обманывают людей, такая схема на руку. Очень хорошо: собирай с людей деньги, обманывай, забирай их себе и беги с ними куда-нибудь – никто тебя никогда не найдёт. А государство будет рассчитываться. Мы понимаем такие риски. Тем не менее нам надо решить проблему обманутых дольщиков, и мы её решим, - сказал Рустэм Хамитов.

Глава региона надеется на то, что «работа в основном будет завершена в 2018 году, и «хвостики» ещё останутся на 2019 и 2020 годы».

- Что касается воришек, которые мошенничали с деньгами, то часть из них оказалась на скамье подсудимых, часть получила реальные сроки. А часть уже освободилась – очень быстро, буквально через считанное количество месяцев. Это, кстати говоря, тоже непонятно. Почему так сработала правоохранительная система, что люди, похитившие сотни миллионов рублей, через несколько месяцев оказались на свободе? Этот вопрос мы задаём правоохранителям, тоже занимаемся этой темой достаточно плотно, - сообщил глава региона.

По его словам, обманутые дольщики – это результат несовершенства правового поля, существующего в строительной отрасли, а долевое строительство он назвал «экзотической» схемой финансирования.

- Мир так не строит. Строительные компании берут кредиты, возводят дома и потом продают готовые квартиры – так работают в мире. У нас всё по-другому: собрали с людей деньги и потом их обманули. Таких обманутых – примерно 10 процентов от всех участников долевого строительства. Это немало, -подчеркнул он.

Глава Башкирии надеется, что законодательство в этой части будет ужесточаться